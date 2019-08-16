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Травма колена не заставит Волочкову отменить выступления

Во время репетиции артистка повредила ногу, но обошлось без перелома.

Травма колена не заставит Волочкову отменить выступления
Анастасия Волочкова Фото:East News

Недавно балерина Анастасия Волочкова вернулась из солнечной Греции в Москву. Яркие фото в купальнике в ее блоге сменились жуткими снимками разбитого колена артистки.

О произошедшем порталу Teleprogramma.pro рассказала PR-директор Волочковой Наталия Ракицкая. Она отметила, что поводов для паники нет. Анастасия разбила колено во время репетиции. За годы работы на сцене эта травма далеко не первая.

«Все заживет, главное, что нет перелома. Сейчас чуть-чуть заживет и опять будет танцевать», — обнадежила представитель Волочковой.

По словам Натальи, у Анастасии есть и другие травмы, без которых трудно представить жизнь балерины. И эти повреждения куда серьезнее разбитого колена. Однако артистке удается со всем этим справляться.

К инциденту во время тренировки сама балерина отнеслась с юмором. Говоря о своей травме, она лишь упомянула, что «без приключений ее жизнь была бы скучна».

Из-за очередной травмы Анастасия не собирается отменять запланированные выступления. Пока артистка предается воспоминаниям о чудесном отпуске в Греции.

Напомним, в конце июля артистка дебютировала в проекте «Балерина в зазеркалье цирка».

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Травма колена не заставит Волочкову отменить выступления
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