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«Шоу должно продолжаться»: Наргиз намекнула на дальнейшие планы

Певица выложила старую запись шоу «Голос», на которой она поет бессмертный хит Фредди Меркьюри.

«Шоу должно продолжаться»: Наргиз намекнула на дальнейшие планы
Наргиз Закирова вспомнила как пела в «Голосе». Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Пока продюсер Максим Фадеев высказывается о разрыве деловых отношений с певицей Наргиз полунамеками, артистка тоже решила воспользоваться ситуацией. Свое душевное состояние после скандала она описала отрывком из шоу «Голос», в котором поет культовую песню группы Queen «The Show Must Go On». Видеозапись выступления женщина повторно опубликовала в Instagram.

«Шоу продолжается, господа», — написала она.

Возможно, этим постом Наргиз Закирова решила напомнить, что она была сильна как исполнительница еще до сотрудничества с Максимом Фадеевыми и его музыкальным лейблом «Малфа». По крайнем мере, поклонники певицы поняли этот жест именно так. В комментариях они желают певице новых успехов, более значительных, чем под продюсерским крылом. Артистка и не собирается уходить на покой, она заверила, что поклонники ее обязательно услышат, пусть куда-то она и доберется с концертом позже из-за сложившейся конфликтной ситуации.

Напомним, несколько дней назад Фадеев неожиданно отозвал у Закировой право исполнять его песни. Из-за этого у певицы стали отменяться концерты. 12 августа она сообщила, что их отношения окончательно разорваны, но остается неизвестна судьба нескольких совместных хитов.

Вы тоже считаете, что Наргиз будет лучше без Фадеева?

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«Голос» и «Голос. Дети»Queenзвезда шоу "Голос"Наргиз ЗакироваНаргиз и Фадеев

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«Шоу должно продолжаться»: Наргиз намекнула на дальнейшие планы
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