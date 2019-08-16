Актера Александра Числова госпитализировали с пневмонией

54-летний артист находился дома, когда у него начались проблемы с дыханием.

Звезда фильмов «Легенда № 17», «Каменская» и «МУР есть МУР» вел крайне скрытную жизнь. Даже о том, что у звезды шесть лет назад умерла сестра, узнали спустя некоторое время. Вот и о проблемах актера со здоровьем никто и не догадывался.

Однако в пятницу, 16 августа, стало известно, что бригада скорой помощи доставила Александра в больницу. В момент вызова врачей Числов находился у себя в квартире и почувствовал затруднения с дыханием, сообщает «СтарХит».

По предварительному диагнозу врачей у актера запущенная пневмония. Напомним, ранее сообщалось, что звезда экрана страдал от наркотической зависимости и проходил лечение в одной из частных клиник. Медики не исключают и то, что осложнения вызваны самим образом жизни, который вел Числов.