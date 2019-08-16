Екатерина Волкова дала совет, как не бояться стоматологов

Звезда "Ворониных" призналась, что теперь ходит к зубным врачам раз в полгода.

37-летняя звезда ситкома производит впечатление абсолютно счастливого человека: любимый муж, дочь, свой дом и питомцы. Что еще нужно для счастья? И все же существует одна вещь, которая заставляет ее впадать в ступор. И это визит в стоматологию.

Со слов актрисы, лечение зубов было и остается ее главной фобией. Однако Катя решила и ей «дать бой» и поделилась собственным опытом.

«Боюсь сильно боли и дороговизны лечения, поэтому сразу прошу доктора составить план работ и дать мне хотя бы примерное представление о ценнике», — делится Волкова. Это позволяет девушке быть заранее готовой к сумме с четырьмя нулями.

Кроме того, Волкова заставила себя наведываться в больницу как минимум раз в полгода. Артистка уверена, что лучше потерпеть и поставить пломбу, чем лишиться зуба насовсем.

«Чем реже вы будете бывать на обследовании, тем больше вероятность запущенных проблем. Зачастую можно обойтись малой кровью», — комментирует она, а на каждое собственное «не хочу» предлагает вспоминать стоимость протезирования.

Напомним, ранее телеведущая пожаловалась поклонникам, что у нее откололся зуб и визит к врачу оказался неизбежным.