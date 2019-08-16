ЗВЕЗДЫ

Екатерина Волкова дала совет, как не бояться стоматологов

Звезда "Ворониных" призналась, что теперь ходит к зубным врачам раз в полгода.

Екатерина Волкова дала совет, как не бояться стоматологов
https://www.instagram.com/volkovihome/

37-летняя звезда ситкома производит впечатление абсолютно счастливого человека: любимый муж, дочь, свой дом и питомцы. Что еще нужно для счастья? И все же существует одна вещь, которая заставляет ее впадать в ступор. И это визит в стоматологию.

Со слов актрисы, лечение зубов было и остается ее главной фобией. Однако Катя решила и ей «дать бой» и поделилась собственным опытом.

«Боюсь сильно боли и дороговизны лечения, поэтому сразу прошу доктора составить план работ и дать мне хотя бы примерное представление о ценнике», — делится Волкова. Это позволяет девушке быть заранее готовой к сумме с четырьмя нулями.

Кроме того, Волкова заставила себя наведываться в больницу как минимум раз в полгода. Артистка уверена, что лучше потерпеть и поставить пломбу, чем лишиться зуба насовсем.

«Чем реже вы будете бывать на обследовании, тем больше вероятность запущенных проблем. Зачастую можно обойтись малой кровью», — комментирует она, а на каждое собственное «не хочу» предлагает вспоминать стоимость протезирования.

Напомним, ранее телеведущая пожаловалась поклонникам, что у нее откололся зуб и визит к врачу оказался неизбежным.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ВорониныЕкатерина Волковазвездные советыопыт звезд

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Екатерина Волкова дала совет, как не бояться стоматологов
Интересно?
Поделись с друзьями: