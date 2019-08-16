Удачный улов: Кожевникова с детьми организовала рыбалку в Испании

Неделю назад актриса Мария Кожевникова хвасталась первым уловом своих сыновей на рыбалке в Подмосковье. Сейчас артистка отдыхает в Испании, где закрепляет со своими детьми полученные навыки, причем довольно успешно. 32-летняя мама опубликовала в Instagram фотографию с яхты, на которой она помогала ребятишкам рыбачить.

«Сегодня ужин будет честно добыт своими руками, и это круто! Больше 30 различных рыб», — похвасталась она.

В «сториз» актриса выложила видео с подробностями процесса. Ранее Мария признавалась, что сама не любит рыбалку, но эмоции детей приводят ее в восторг.

Напомним, звезда сериала «Универ» замужем за бизнесменом Евгением Васильевым, у пары трое детей: 5-летний Иван, 4-летний Максим и 2-летний Василий. Отец активно занимается воспитанием ребят. Добавим, что на протяжении пяти лет Кожевникова была депутатом Госдумы.

А вы тоже учите (будете учить) детей рыбалке?