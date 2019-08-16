Мороз устроила голодовку перед съемками новых «Содержанок»

Сериал «Содержанки», прославивший Константина Богомолова как сериального режиссера, наделал так много шума, что зрители жаждут продолжения. Да и финал истории остался открытым.

И вот, наконец-то, исполнительница одной из главных ролей, актриса Дарья Мороз сообщила о начале съемок. А точнее поведала, что у нее есть всего несколько недель, чтобы сбросить лишние килограммы.

«Держать тело в форме — это профессиональная необходимость, а не смысл жизни. Но перед проектом приходится! Даже когда голова развалилась и сил совсем нет. Ведь скоро «Содержанки-2 », — подписала актриса в соцсетях фото в нижнем белье.

При этом, девушка заметила, что ей не придется изнурять себя тренировками или сидеть долгое время на диетах. Она предпочитает экспресс-методы. И устроит недельную «мини-голодовку», отказавшись от ужинов.

больше по теме Дарья Мороз призналась, что Богомолов зарабатывал меньше нее Актриса рассказала о начале семейной жизни со своим бывшим мужем.

«Наш художник по костюмам смеется: «две недели и пол-Даши», — добавила звезда экрана.

Напомним, Мороз сыграла в сериале следователя Елену Широкову. Девушка вела расследование убийства содержанки. В ходе работы она знакомится с богатым бизнесменом, который становится ее любовником.