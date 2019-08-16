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Джулия Ванг опровергла слухи о смене пола

Победительница «Битвы экстрасенсов» считает себя мужчиной, которому не требуется ничего менять.

Джулия Ванг опровергла слухи о смене пола
Так Джулия Ванг выглядит сейчас. Фото: instagram.com/julie_vangreal/

Победительница 15 сезона «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг со времен съемок в мистическом телепроекте кардинально изменила свой имидж. Из таинственной колдуньи она перевоплотилась в обычную девушку-парфюмера, а затем стала создавать себе образ мужчины. Вначале прической и одеждой, а на нынешних фотографиях ее в вовсе не отличить от парня. Даже называть себя она стала не Джулией, а Томасом. Закончилось тем, что девушка заявила, что генетически является мужчиной, который из-за недуга (синдрома Морриса) выглядел как женщина.

После этого ряд СМИ написали о том, что Ванг собирается сменить пол путем операции. В «сториз» официального аккаунта звезды в Instagram на этот счет появился раздражительный комментарий.

«Мужчинам для того, чтобы быть мужчинами, пол менять не нужно. У нас не фирма по смене полов», — говорится в сообщении.

После этого Джулия призвала журналистов прекратить «рекламировать провальное шоу» (вероятно, речь идет о «Битве экстрасенсов») и включить мозги.

А вы верите в то, что Джулия Ванг всегда была мужчиной?

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«Битва экстрасенсов»Джулия Вангмужчинаперевоплощениесмена имиджа

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Джулия Ванг опровергла слухи о смене пола
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