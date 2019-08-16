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Поклонник запечатлел Гошу Куценко в виде татуировки на ноге

Известный актер сфотографировался со своим изображением на коже.

Поклонник запечатлел Гошу Куценко в виде татуировки на ноге
Гошу Куценко запечатлели на ноге. Фото: globallookpress.com

Барабанщик отечественной рок-группы «7Б» Андрей Каталкин набил на голени татуировку в виде портрета актера Гоши Куценко. Сначала музыкант опубликовал фото, на котором возле его ноги сидит звезда «Антикиллера», а затем оно появилось и на странице самого кинодеятеля в Instagram.

«Вот она сила фанатского искусства!» — прокомментировал снимок Куценко.

Рисунок на коже изображает актера в шаржевом стиле. Отметим, что у рок-музыканта много других татуировок на теле.

Напомним, что 52-летний Гоша Куценко не первый раз становится объектом творчества своих поклонников. Недавно один из пользователей Instagram сделал коллаж, на котором артист «встретился» с собой-молодым, а до этого ему «нарастили» волосы в приложении для смартфонов FaceApp. Кстати, недавно актер приступил к съемкам новой картины в качестве режиссера.

А какого бы вы кумира согласились набить на свое тело?

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Гоша Куценкогруппа 7Бновая татуировкататуировкаФанаты

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Поклонник запечатлел Гошу Куценко в виде татуировки на ноге
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