Пегова побывала в месте, где по легенде вышла из волн Афродита

Ирина Пегова активно украшает свой мини-блог в соцсети солнечными фото и видео с берегов Крита.

На своей странице актриса выложила ролик, снятый на том самом месте, где по легенде из волн вышла греческая богиня любви Афродита.

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За время пребывания на Крите Ирина успела приобрести красивый ровный загар, который и демонстрирует на видео. Для пляжного отдыха актриса выбирает раздельные купальники, не скрывающие, что за последнее время Пегова сумела заметно похудеть и сейчас сама выглядит как богиня.

На ролике Пегова едет на белой машине вдоль побережья, а затем делает спортивную пробежку прямо у кромки моря: «Хорошо, что взяла на прокат авто, можно увидеть любой уголок Кипра и бегать по утрам там, где хочешь», — говорит в камеру Ирина.

В подписи она рассказала о легенде, напомнив, что на Крите Афродита не родилась, а лишь вышла на берег. Рождение богини произошло около острова Кифера, ветерок принес ее на остров Крит, где прекрасную и вышедшую из воды Афродиту, встретили Ор, богини времен года.