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Пегова побывала в месте, где по легенде вышла из волн Афродита

Актриса путешествует по острову на машине.

Пегова побывала в месте, где по легенде вышла из волн Афродита
Ирина Пегова/instagram.com/pegovairina/

Ирина Пегова активно украшает свой мини-блог в соцсети солнечными фото и видео с берегов Крита.

На своей странице актриса выложила ролик, снятый на том самом месте, где по легенде из волн вышла греческая богиня любви Афродита.

За время пребывания на Крите Ирина успела приобрести красивый ровный загар, который и демонстрирует на видео. Для пляжного отдыха актриса выбирает раздельные купальники, не скрывающие, что за последнее время Пегова сумела заметно похудеть и сейчас сама выглядит как богиня.

На ролике Пегова едет на белой машине вдоль побережья, а затем делает спортивную пробежку прямо у кромки моря: «Хорошо, что взяла на прокат авто, можно увидеть любой уголок Кипра и бегать по утрам там, где хочешь», — говорит в камеру Ирина.

В подписи она рассказала о легенде, напомнив, что на Крите Афродита не родилась, а лишь вышла на берег. Рождение богини произошло около острова Кифера, ветерок принес ее на остров Крит, где прекрасную и вышедшую из воды Афродиту, встретили Ор, богини времен года.

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Пегова побывала в месте, где по легенде вышла из волн Афродита
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