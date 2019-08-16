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«Любит побеждать»: Кейт могла расстроиться из-за проигрыша на регате

Королевский комментатор Джульет Риден рассказала о возможной реакции герцогини Кембриджской на поражение в парусных состязаниях.

«Любит побеждать»: Кейт могла расстроиться из-за проигрыша на регате
Кейт Миддлтон не любит проигрывать. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Проигрыш мужу на парусной регате мог вызвать взрывную реакцию Кейт Миддлтон. Такое предположение высказала королевский комментатор Джульет Риден, исходя из того, что знает о характере герцогини Кембриджской.

«Кейт опытный моряк и не ожидала, что придет последней», — отметила эксперт.

Герцогиня Кэтрин и принц Уильям приняли участие в парусной регате за Королевский кубок на острове Уайт на прошлой неделе. На церемонии награждения герцог Кембриджский вручил Кейт массивную деревянную ложку, которую по традиции вручают проигравшему.

Герцогиня со стыда закрыла лицо руками, а потом еще и уронила этот сомнительный трофей. Риден утверждает, что Миддлтон «любит побеждать» и разочарование от проигрыша могло заставить ее устроить словесную перепалку с супругом по возвращении домой.

«Герцогиня Кембриджская очень любит побеждать, и это было видно, когда она выиграла гонку у мужа в Новой Зеландии. Тогда она заявила фотографам, что хочет выиграть. Я уверена, что так было и в этот раз», — цитирует Риден Express.

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Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новости

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«Любит побеждать»: Кейт могла расстроиться из-за проигрыша на регате
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