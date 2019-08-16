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AgentShow Насти Ивлеевой продолжится в новом формате

Подробности блогер не стала раскрывать, но пообещала поклонникам «пушку».

AgentShow Насти Ивлеевой продолжится в новом формате
Настя Ивлеева изменила свое коронное шоу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярный блогер Настя Ивлеева рассказала подписчикам в Instagram о своих планах на осень. По словам 28-летней телеведущей, в новом сезоне она будет просто «бомбить контентом». Например, в очередном влоге, который выйдет в первую неделю сентября, она покажет отремонтированный офис, вторую машину и свое новое хобби.

Кроме того, звезда Интернета продолжит выпускать свое AgentShow, правда, уже в другом формате.

«Пока «ютьюбчик» присваивает наши фишки со второго сезона, мы готовим новую пушку! Запаситесь терпением», — написал Анастасия.

Напомним, в своих видео Ивлеева часто предстает в эпатажных образах и сыплет смелыми высказываниями. А еще ее популярность обусловлена романом с популярным рэпером Элджеем. Поклонники постоянно следят, вместе эти две звезды или уже расстались. Но, похоже, что дело идет к свадьбе.

А вы смотрите AgentShow Насти Ивлеевой?

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AgentShow Насти Ивлеевой продолжится в новом формате
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