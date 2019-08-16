AgentShow Насти Ивлеевой продолжится в новом формате

Популярный блогер Настя Ивлеева рассказала подписчикам в Instagram о своих планах на осень. По словам 28-летней телеведущей, в новом сезоне она будет просто «бомбить контентом». Например, в очередном влоге, который выйдет в первую неделю сентября, она покажет отремонтированный офис, вторую машину и свое новое хобби.
Кроме того, звезда Интернета продолжит выпускать свое AgentShow, правда, уже в другом формате.
«Пока «ютьюбчик» присваивает наши фишки со второго сезона, мы готовим новую пушку! Запаситесь терпением», — написал Анастасия.
Напомним, в своих видео Ивлеева часто предстает в эпатажных образах и сыплет смелыми высказываниями. А еще ее популярность обусловлена романом с популярным рэпером Элджеем. Поклонники постоянно следят, вместе эти две звезды или уже расстались. Но, похоже, что дело идет к свадьбе.
А вы смотрите AgentShow Насти Ивлеевой?