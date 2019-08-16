ЗВЕЗДЫ

Дочь Максима Виторгана поделилась пляжным снимком младшего брата

Актер с тремя детьми улетел на Кипр.

Дочь Максима Виторгана поделилась пляжным снимком младшего брата
https://www.instagram.com/polinavitorgan/

Кажется, Максим Виторган смирился, что Ксения Собчак строит личную жизнь с другим. И не только оставил попытки вернуть жену, но и забрал на время двухлетнего сына Платона.

С мальчуганом, а также двумя старшими детьми, Полиной и Даниилом, актер отправился на солнечный Кипр.

«Похоже, все идёт к тому, что в старости обопьюсь», — подписал артист снимок с тремя наследниками. Стакан воды Максиму и правда будет кому подать.

К тому же, отпуск Виторган умело использовал еще и для сближения с новой возлюбленной — 28-летней актрисой Нино Нинидзе. Девушка также отдыхает на острове в Средиземном море. А вот за крошкой Платоном приглядывает старшая Полина.

Платон Виторган
https://www.instagram.com/mvitorgan

23-летняя начинающая актриса обожает братика, частенько дурачится с ним. А на Кипре первой бежит с мальчуганом на море. Забавной фотографией крохи на песке и поделилась девушка.
Подписчики отметили, что из нее получилась прекрасная няня. Ведь она еще не забыла надеть малышу панаму от солнца, а также солнечные очки.

Добавим, что Ксения Собчак тем временем наслаждается обществом Константина Богомолова на яхте в Италии.

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Тэги:

дети звездзвездные родителиМаксим ВиторганПолина Виторган

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Дочь Максима Виторгана поделилась пляжным снимком младшего брата
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