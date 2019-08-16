Эксперт: принцесса Елизавета приняла предложение Филиппа в тайне от отца

Георг VI настоял, чтобы помолвка будущей королевы с герцогом Эдинбургским была отложена на год.

Елизавете II пришлось отложить помолвку с принцем Филиппом. Отец будущей королевы Георг VI настоял, чтобы она приняла решение по достижению 21 года, то есть через год.

Монархиня приняла предложение руки и сердца герцога Эдинбургского в Балморале до того, как он объявил о своих намерениях родителям невесты.

Об этом рассказала королевский эксперт Энни Буллен. По ее словам, Георга VI «страшила» потеря своей любимой наследницы и он попросил об отсрочке.

В своей книге «Принц Филипп: Герцог Эдинбургский» эксперт рассказала, что его пригласили в шотландскую резиденцию Балморал летом 1946 года на три недели, где они по традиции забавлялись охотой на рябчиков и оленей.

«Он сделал принцессе Елизавете предложение руки и сердца до того, как они пришли к ее родителям с этим известием. Король, в принципе, дал свое согласие, но попросил, чтобы дочь приняла окончательное решение в свой 21-й день рождения в апреле 1947 года», — пишет Энни.

«В близком окружении короля считали, что его страшит разлука с любимой дочерью, с которой он любил гулять и ездить верхом», — цитирует Буллен Express.