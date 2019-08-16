ЗВЕЗДЫ

Светлана Лобода станцевала на столе на вечеринке в Монако

Певица не раз доказывала, что умеет отрываться по полной.

Светлана Лобода станцевала на столе на вечеринке в Монако
Светлана Лобода умеет расслабляться. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Выступив на фестивале Russian Music в Монако, певица Светлана Лобода отправилась на вечеринку вместе с другими звездами. На кадрах, которые 36-летняя артистка выложила в «сториз», она зажигательно танцует с друзьями под зарубежные и российские хиты. На одном из роликов видно, как Светлана забралась босыми ногами на столик со стоящими на нем напитками и закусками и продолжила танцы там.

«Сториз» Лободы
Светлана Лобода забралась на стол и продолжила танцевать. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Напомним, что в этом месяце звезда колесит по курортам Средиземного моря. Она уже отметилась в Испании, Италии и вот добралась до Монако. Ранее она показала «походку богини» в холле гостиницы в Монте-Карло.

Недавно Лобода рассказала, как сумела добиться стройности после родов. Напомним, год назад она родила вторую дочь в американской клинике. Им отца девочки певица не раскрывает. По слухам, это вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

А вы когда-нибудь танцевали на столе?

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Светлана Лобода станцевала на столе на вечеринке в Монако
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