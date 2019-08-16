Меган Маркл может больше не забеременеть

Принц Гарри не так давно заявил, что не намерен быть многодетным папой и у его сына может появиться максимум еще один брат или сестра, но его супруга может принять решение отказаться от родов.

У принца Гарри и Меган Маркл 6 мая родился их первенец. Арчи появился на свет на следующий год после свадьбы. Герцог Сассекский не так давно завил, что не собирается заводить более двух детей, однако фанаты больше могут не увидеть беременную герцогиню.

Королевский источник сообщил, что хотя Меган и Гарри и хотят еще одного ребенка, они не постесняются нарушить очередное правило королевского этикета и усыновить малыша.

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«В этом случае Меган и Гарри должны быть готовы, что старая гвардия встретит их решение в штыки, но они упрямы!», — рассказал инсайдер.

Любители азартных игр тоже не исключают такой возможности. Согласно данным букмекерской конторы ставки на то, что Сассексы возьмут приемного ребенка, составляют 5/1.

«Королевские фанаты хотели бы, чтобы у Меган и Гарри был еще один ребенок и усыновление отличный способ», — цитирует Джессику О’Рейли Express.