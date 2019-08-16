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Анфиса Чехова предалась шопингу в Лондоне

А один из вечеров телеведущая решила провести в самом веселом клубе британской столицы.

Анфиса Чехова предалась шопингу в Лондоне
Анфиса Чехова/instagram.com/achekhova/

Анфиса Чехова призналась на своей странице в соцсети, что столица Великобритании Лондон — ее любимый город, поэтому, находясь там, она чувствует себя абсолютно счастливой.

Телеведущая публикует фото с улиц британской столицы, большинство снимков знаменитости сделаны во время шопинга и в нарядах, которые Чехова приобрела в одной из столиц мировой моды.

На фото, появившемся в мини-блоге Анфисы в Instagram она представила новый наряд: белое закрытое платье-макси из натуральной ткани. Анфиса сидит в открытом кафе за чашкой кофе, перед ней на столе аппетитный десерт.

«Сегодня по плану: выгул платья в самом веселом клубе города», — оптимистично подписала снимок Анфиса в Instagram. Она также призналась, что собирается купить то самое платье, которое представит лондонской публике вечером. Кроме того, заглянет на антикварный рынок и прогуляется по английской столице.

Ранее Чехова рассказала поклонникам, что успела приобрести в магазинах города парфюмерию и косметику, которые, по словам Анфисы, «представлены эксклюзивно только в Лондоне».

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Анфиса ЧеховазвездаЛондон

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Анфиса Чехова предалась шопингу в Лондоне
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