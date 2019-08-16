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Бузова пожаловалась на обезьян, которые съели на Бали ее рыбу

Звезда отдыхает и работает на райском острове.

Бузова пожаловалась на обезьян, которые съели на Бали ее рыбу
У Бузовой на Бали обезьяны съели рыбу/globallookpress.com

Певица Ольга Бузова в «сторис» Instagram пожаловалась на обезьян, которые съели на Бали ее рыбу. Звезда сейчас отдыхает и работает на райском острове. На Бали проходят съемки нового телепроекта с ее участием. Как отмечала ведущая, домой она вернется еще не скоро.

Обезьяны около отеля. Фото
У Бузовой в отеле на Бали обезьяны съели рыбу/https://www.instagram.com/buzova86/

На опубликованных кадрах певица сначала показывает, как красиво на острове. Затем она замечает, что на деревьях около ее балкона прыгают обезьянки. Сначала Бузова радуется приходу незваных гостей, а потом вдруг вспоминает, что у нее накануне прямо из номера пропала рыба. Ведущая заявила, что именно обезьяны съели ее припасы еды.

Впрочем, Ольга Бузова достаточно быстро успокоилась. Далее она рассказала, как красиво на острове. «Смотрите какой закат! Просто на глазах солнце садится. Просто нереальная красота. Чисто на релаксе. Чисто на расслабончике», — заявила телеведущая.

Отметим, что Ольга Бузова на днях стала героиней крупного скандала. Облизывая тарелку, она назвала себя блокадницей. Певицу осудили многие известные деятели из мира шоу-бизнеса. В будущем тарелки телеведущей посоветовали облизывать молча.

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БалиОльга Бузоварайский остров

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Бузова пожаловалась на обезьян, которые съели на Бали ее рыбу
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