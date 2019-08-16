Похудевшая Гагарина продемонстрировала фигуру в купальнике

Популярная певица Полина Гагарина с удовольствием отдыхает на греческом побережье, купается, загорает под знойным южным солнцем. И, как каждая знаменитость, меняет купальники, как перчатки.

На опубликованном на своей странице в Instagram фото Гагарина предстала в раздельном красно-черном купальнике и черной повязке с бантиком на голове.

Певица стоит у края бассейна, слегка опираясь рукой на большое плетеное кресло, а вдали видно море.

Взгляд у звезды почему-то не слишком, точнее, совсем не веселый. Да и цвета купальника представляют собой мрачное сочетание. Психологи называют соединение красного с черным, как выбор палача.

И крайне стройная фигура знаменитости уже на грани худобы и вызывает беспокойство у огромной армии ее поклонников.

Впрочем, возможно, у артистки и хорошее настроение, ведь фотография не всегда точно «схватывает» происходящее.

«Всем солнечный привет. Как у вас погода?» — написала в подписи к снимку Гагарина в Instagram.