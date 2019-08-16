ЗВЕЗДЫ

Похудевшая Гагарина продемонстрировала фигуру в купальнике

Певица отдыхает в любимой Греции.

Похудевшая Гагарина продемонстрировала фигуру в купальнике
Полина Гагарина/instagram.com/gagara1987/

Популярная певица Полина Гагарина с удовольствием отдыхает на греческом побережье, купается, загорает под знойным южным солнцем. И, как каждая знаменитость, меняет купальники, как перчатки.

На опубликованном на своей странице в Instagram фото Гагарина предстала в раздельном красно-черном купальнике и черной повязке с бантиком на голове.
Певица стоит у края бассейна, слегка опираясь рукой на большое плетеное кресло, а вдали видно море.

Взгляд у звезды почему-то не слишком, точнее, совсем не веселый. Да и цвета купальника представляют собой мрачное сочетание. Психологи называют соединение красного с черным, как выбор палача.
И крайне стройная фигура знаменитости уже на грани худобы и вызывает беспокойство у огромной армии ее поклонников.

Впрочем, возможно, у артистки и хорошее настроение, ведь фотография не всегда точно «схватывает» происходящее.
«Всем солнечный привет. Как у вас погода?» — написала в подписи к снимку Гагарина в Instagram.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

мореПолина ГагаринаПолина Гагарина фотосолнце

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Похудевшая Гагарина продемонстрировала фигуру в купальнике
Интересно?
Поделись с друзьями: