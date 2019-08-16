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По слухам, сын принца Гарри унаследовал «очаровательную» черту от отца

Арчи Харрисон родился 6 мая, и поклонники до сих пор спорят о внешности малыша.

По слухам, сын принца Гарри унаследовал «очаровательную» черту от отца
Инсайдер рассекретил цвет волос Арчи. Фото: instagram.com/sussexroyal/

Маленький Сассекс, по словам инсайдера, унаследовал «очаровательную» черту от своего отца. Он утверждает, что у Арчи Харрисона Виндзора Маунтбэттена такие же рыжие волосы, как и у принца Гарри.

Малыш родился в Портландском госпитале в Лондоне в 5:26 утра 6 мая и, по словам знающих людей, унаследовал от своего отца «рыжий ген» — у него на голове оказался рыжий пушок.

Источник также отмечает, что у трехмесячного «счастливого» королевского отпрыска «совершенно очаровательные пухленькие ножки» и он «само олицетворение милоты».

Цвет волос Арчи стал предметом оживленной дискуссии среди королевских фанатов, которые буквально по молекулам разбирали каждый снимок, которым делились Меган и Гарри. Трудности в угадывании цвета шевелюры добавлял тот факт, что Маркл обожает черно-белые фото.

Тем не менее особо продвинутые поклонники даже по снимкам, сделанным в сепии, сумели вычислить, что Арчи будет рыжим. Теперь же их догадки подтвердились, пишет Mirror.

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По слухам, сын принца Гарри унаследовал «очаровательную» черту от отца
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