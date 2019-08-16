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Повалий объяснила, почему так и не родила ребенка Лихуте

Пара вместе уже более двадцати пяти лет.

Повалий объяснила, почему так и не родила ребенка Лихуте
Таисия Повалий делала аборты от Лихуты/globallookpress.com

Певица Таисия Повалий стала гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она призналась, что Бог не дал им совместных детей со вторым мужем, продюсером Игорем Лихутой. При этом и у нее, и у супруга были дети от предыдущих браков.

Игорь Лихута. Фото
Повалий и Лихута выбрали карьеру, а не рождение детей/globallookpress.com

В годы их знакомства и последующей свадьбы они очень много гастролировали, поэтому о детях задумываться было некогда. Как сказала певица, в тот момент они предпочли карьеру. Борис Корчевников спросил исполнительницу, жалела ли она когда-то, что не родила ребенка Игорю Лихуте.

«Если жалела, то это были очень недолгие моменты. Мы сами делаем свои выбор по жизни. У нас могли бы быть дети с Игорем, но мы сделали другой выбор. Я поняла, что человек, выбирая свой путь, должен от чего-то отказываться. Даже может быть от чего-то очень важного и очень личного. Может быть, я себя утешаю просто. Не знаю. А может быть, это моя жизнь и я выбираю именно эту дорогу. Я делала аборты и рожать больше не собиралась», — заявила талантливая исполнительница.

При этом она отметила, что первое время после расставания с первым мужем, музыкантом Владимиром Повалием, его семья настраивала их общего сына против нее. Некоторое время ребенок даже не хотел жить с матерью, но со временем он очень сдружился с Игорем Лихутой, который стал для него, по сути, вторым отцом.

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Борис КорчевниковВладимир ПовалийИгорь ЛихутаПрограмма "Судьба человека"Таисия Повалий

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Повалий объяснила, почему так и не родила ребенка Лихуте
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