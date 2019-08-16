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Таисия Повалий призналась, что изменяла первому мужу

По словам певицы, она без ума влюбилась в продюсера Игоря Лихуту.

Таисия Повалий призналась, что изменяла первому мужу
Повалий без ума влюбилась в Лихуту/globallookpress.com

Певица Таисия Повалий в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что изменяла своему первому супругу музыканту Владимиру Повалию. Как отметила исполнительница, их отношения с мужем были очень странными. Никто не хотел прерывать свою профессиональную карьеру. Они месяцами не виделись. Как считает Таисия Повалий, это была уже не семья.

Таисия Повалий. Фото
Повалий изменяла первому супругу/globallookpress.com

«Однажды перед новогодними съемками ко мне подошел молодой парень в красном свитере. У него были огромные ресницы. Позже я узнала, что это продюсер Игорь Лихута. Он заявил, что давно мечтал со мной познакомиться. Я сначала, конечно, на него даже внимания не обратила. Уехала на гастроли. А через неделю раздался звонок. Мы проговорили целый час. Так и начался наш роман», — заявила певица.

Ведущий Борис Корчевников зачитал слова Владимира Повалия. Музыкант рассказывал, что догадался об изменах жены. «Таисия приходила поздно вечером с букетами цветов, хотя концертов в те дни у нее не было. Я стал догадываться, что у нее роман на стороне. Она отпираться не стала и все рассказала. Ее признание меня сильно задело».

«Да. Я все рассказала мужу. Я не могу жить с одним человеком, а любить другого. В Игоря я просто без ума влюбилась. Мне никогда не приходило в голову, что однажды я могу уйти из семьи. Но Игорь так резко ворвался в мою жизнь, что я не устояла. Вскоре я развелась, а потом мы сыграли свадьбу», — заявила певица.

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Борис КорчевниковВладимир ПовалийИгорь ЛихутаПрограмма "Судьба человека"Таисия Повалий

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Таисия Повалий призналась, что изменяла первому мужу
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