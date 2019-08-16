Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева сильно поправилась

39-летняя актриса не отказывает себе во вкусностях, что и сказалось на ее весе.

Наталья Бочкарева пополнила список звезд, поддержавших летом внутренний туризм. Артистка путешествует по стране: побывала в Псковско-Печерском монастыре, полетала на вертолете над Нижним Новгородом и на воздушном шаре в Сочи.

Конечно, в поездках она не отказывала себе и в разных вкусностях. А русское гостеприимство хорошо известно. Вот подписчики и заметили, что похудевшая пару лет назад актриса, возвращает себе пышные формы «Даши Букиной».

Особенно это бросилось в глаза, когда 39-летняя Бочкарева выложила фотографию в обтягивающей майке и белых микро-шортиках.

Правда, саму актрису это мало беспокоит. Она в очередной раз призвала всех быть добрее к окружающим и не зацикливаться на мелочах.

«Будьте добрее к другу, живите настоящим, помните уроки прошлого, цените то, что имеете, общайтесь с людьми так, как будто видите их в последний раз», — посоветовала звезда.

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Напомним, Наталья вот уже два года счастлива с новым избранником. И хотя его имя, как и род деятельности, Бочкарева не афиширует, пара живет вместе. Также артистка воспитывает двоих детей от предыдущего брака с Николаем Борисовым — 12-летнего Ивана и 11-летнюю Марию.