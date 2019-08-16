ЗВЕЗДЫ

Валерий Сюткин пожурил поколение «лайко-зависимых»

При этом исполнитель уверен, что популярность в наше время завоевывают только «бессовестные».

Валерий Сюткин пожурил поколение «лайко-зависимых»
Борис Кудрявов/КП

Экс-солист группы «Браво» Валерий Сюткин успешно гастролирует с группой «Сюткин Рок-н-ролл Бэнд». Успевает отдыхать с красавицей-женой и дочкой в Юрмале, а еще при хорошем настроении может и порассуждать о жизни.

На днях певец признался, что его удивляет культ «лайков» в соцсетях в наше время. Сюткин не хочет быть занудой и все же считает, что современное поколение не стремится работать, а выигрывает в Сети «самый бессовестный».

«Никому не хочется, как Юрию Абрамовичу Башмету, долго репетировать. А Никколо Паганини родители лупили, что было сил, пока он не стал мастером», — заметил артист. Сейчас же, уверен исполнитель, наступило время «однодневных героев», сообщает BMJournal.

«Время не дает нам возможности поработать над собой, — пояснил Валерий. — Нынешние подростки хотят быть похожими на тех, у кого больше лайков, а лайков больше зачастую у бессовестных. Так ведь проще».

Любопытно, что однажды, в период легкой хандры, Сюткин завел собаку. И теперь души не чает в кудрявой милахе породы бизон фризе, которой даже дал собственную фамилию. Кто не знает, малышку и правда зовут Джульетта Сюткина.

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Валерий Сюткин пожурил поколение «лайко-зависимых»
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