Звезда «Зачарованных» призналась, как рак повлиял на ее семейные отношения

Артистка отметила, что недуг укрепил ее отношения с супругом.

Американская актриса Шеннен Доэрти, которую российский зритель знает по сериалу «Зачарованные», недавно рассказала журналистам, как ее заболевание повлияло на отношения с мужем.

Весной 2015-го артистке поставили неутешительный диагноз – рак молочной железы. После долгой терапии Доэрти добилась ремиссии. Это произошло лишь спустя два года.

Тот период стал испытанием для семьи актрисы. Но, когда все осталось позади, она призналась, что ее отношения с мужем, фотографом Куртом Исваринко, изменились, причем в лучшую сторону, пишет интернет-издание People.

По словам звезды сериала «Зачарованные», супруги стали больше уважать и ценить друг друга. Раньше они могли после ссоры не разговаривать несколько дней подряд. Теперь же влюбленные стараются не тратить на споры время, а вместе ищут решение проблемы.

Во время лечения актриса перенесла сложную операцию, что оставило отпечаток на ее теле. Шеннен было трудно принять себя после лечения. Однако супруг помог ей справиться с этим. Говоря о том непростом периоде, Доэрти вспомнила фразу мужа: «Я никогда не видел, чтобы кто-то справлялся с подобным испытанием с таким изяществом».

«Тогда я поняла, что ощущаю себя намного привлекательнее и сексуальнее, чем раньше», — высказалась актриса.

Отметим, для Шеннен Доэрти этот брак уже третий по счету. У 48-летней актрисы до сих пор нет детей. Сейчас она занята работой. Один из проектов – перезагрузка культового сериала «Беверли Хиллз 90210».