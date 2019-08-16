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Чиповская стала крестной мамой для дочери Киселева

Ответственную роль актрисе предложили продюсер Алексей Киселев и ее коллега по цеху Маруся Фомина.

Чиповская стала крестной мамой для дочери Киселева
https://www.instagram.com/chi_pa/

32-летнюю звезду «Оттепели» Анну Чиповскую несколько раз подозревали в беременности. Только каждый раз информация оказывалась недостоверной, да и сама актриса заявляла, что «не готова к материнству».

И все же маленький шажок Анна уже сделала. Звезда стала крестной матерью для дочки продюсера Алексея Киселева и актрисы Маруси Фоминой.

«Это Аня. Аня — моя крестница. Ане сегодня год. Будь счастлива, дорогая девочка», — подписала Чиповская снимок годовалой малышки. К слову, подписчики догадались бы об этом и сами… Ведь ранее этим же изображением сладкой крохи делились и сами родители, а потому девочка с картинки показалась фанатам хорошо знакомой.

В личной жизни самой актрисы, к слову, также намечаются любопытные перемены. Девушка перестала скрывать отношения с актером Дмитрием Ендальцевым. На премьере мультфильма «Король Лев» они появились вместе и все время держались за руку.

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Чиповская стала крестной мамой для дочери Киселева
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