Чиповская стала крестной мамой для дочери Киселева

32-летнюю звезду «Оттепели» Анну Чиповскую несколько раз подозревали в беременности. Только каждый раз информация оказывалась недостоверной, да и сама актриса заявляла, что «не готова к материнству».

И все же маленький шажок Анна уже сделала. Звезда стала крестной матерью для дочки продюсера Алексея Киселева и актрисы Маруси Фоминой.

«Это Аня. Аня — моя крестница. Ане сегодня год. Будь счастлива, дорогая девочка», — подписала Чиповская снимок годовалой малышки. К слову, подписчики догадались бы об этом и сами… Ведь ранее этим же изображением сладкой крохи делились и сами родители, а потому девочка с картинки показалась фанатам хорошо знакомой.

В личной жизни самой актрисы, к слову, также намечаются любопытные перемены. Девушка перестала скрывать отношения с актером Дмитрием Ендальцевым. На премьере мультфильма «Король Лев» они появились вместе и все время держались за руку.