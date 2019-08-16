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Сябитова призвала женщин не гнаться за богатыми мужчинами

По мнению свахи, в ситуации подобного выбора девушка всегда будет зависима от супруга.

Сябитова призвала женщин не гнаться за богатыми мужчинами
Роза Сябитова

К ведущей телепрограммы на Первом канале «Давай поженимся!» Розе Сябитовой часто обращаются женщины, которые хотят наладить личную жизнь. Самые популярные вопросы она нередко публикует в своем блоге.

Так, недавно к свахе обратилась юная девушка по имени Олеся. Она разрывалась между мнением матери и подруг, поэтому попросила помощи у Сябитовой. Вопрос девушки касался союза с богатым мужчиной.

Мама Олеси уверена, что в такой ситуации женщина полностью зависима от супруга. Подруги девушки придерживаются иной точки зрения. Они полагают, что не стоит отказываться от красивой жизни, а в сложной ситуации можно попросту подать на развод. 57-летняя Сябитова в итоге встала на сторону мамы Олеси.

«Чтобы стать женой богатого мужа, нужно всегда быть в форме и не питать иллюзий, что тебя непременно оценят. Интересы мужа превыше всего остального. Быть нянькой-мамкой, любовницей и Бог ещё кем. Это возможно, при одном условии, несмотря ни на что — любить его», — высказалась ведущая шоу «Давай поженимся!».

Напомним, недавно Роза Сябитова приняла участие в возрожденном шоу «Форт Боярд», ведущим которого стал музыкант Сергей Шнуров. Правда, во время съемок не обошлось без неприятных инцидентов. Сябитова упала в воду и ударилась. На площадку пришлось звать доктора. К счастью, все обошлось.

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Сябитова призвала женщин не гнаться за богатыми мужчинами
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