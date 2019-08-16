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Жена Диброва на испанском курорте облачилась в красный купальник

По мнению модели, ей больше идет именно этот цвет.

Жена Диброва на испанском курорте облачилась в красный купальник
Модель Полина Диброва Фото: https://www.instagram.com/p/Bvezl69HNnE/

Семья российского телеведущего Дмитрия Диброва решила покинуть Москву и отправилась на отдых за границу. Их выбор пал на Испанию. Супруга журналиста Полина Диброва уже порадовала поклонников в блоге солнечными снимками.

На нескольких фото она предстала в красном трендовом купальнике. Образ модель дополнила кепкой того же цвета и массивными серьгами. Небольшая фотосессия состоялась в испанском городке Сан-Висенс-де-Монтальт.

«Какой цвет вам больше всего идёт? Безусловно, это зависит от степени загара и красок вокруг. Кажется, красный мой цвет», — написала в блоге супруга телеведущего.

Купальник подчеркнул стройную фигуру Полины. Комплиментов и восторженных реплик ей ждать долго не пришлось.

«Какая Вы красавица. вам все идет, а в красном вы богиня»; «Королева», — высказались на странице Дибровой поклонники.

Некоторых подписчиков привлекла надпись на купальнике «Миссис России-2017»: «Королевы рождаются в июле». Видимо, так Полина решила напомнить о своем недавнем дне рождении. В июле многодетная мама отметила юбилей – ей исполнилось 30 лет.

Напомним, модель почти на 30 лет младше своего супруга. За это ее неоднократно критиковали поклонники и недоброжелатели. Но Полину подобные высказывания мало волнуют.

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Жена Диброва на испанском курорте облачилась в красный купальник
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