Дарью Повереннову поразили термальные источники в Италии

Актриса побывала в городке Больцано, удивившем ее также отличными условиями для велосипедистов и бегунов.

47-летняя Дарья Повереннова продолжает свое путешествие по Италии, о котором регулярно рассказывает в Instagram. Звезда посетила любимое место принцессы Елизаветы Австрийской —знаменитые термальные источники в Мерано. Своими полезными свойствами они поражают, здесь лечат даже при аллергиях и варикозном расширении, а воды благоприятно влияют на женскую кожу.

Понравилась актрисе и столица Южного Тироля Больцано, зеленый город с готическо-романской архитектурой. Здесь вдоль реки Изарко расположены красивые парки, где создан, по словам артистки, просто рай для велосипедистов и бегунов.

Впечатлил Повереннову и провинциальный городок Тренто, который называют воротами Доломитовых Альп. Согласно легенде, морской бог Нептун из Адриатического моря поднялся по реке Адидже к ее верховьям и стал еще и властелином Альп.

Кроме этого, в округе расположено много средневековых замков, а одним из самых знаковых мест является ресторан Le due Spada, который был открыт 500 лет назад.