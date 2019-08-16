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Дарью Повереннову поразили термальные источники в Италии

Актриса побывала в городке Больцано, удивившем ее также отличными условиями для велосипедистов и бегунов.

Дарью Повереннову поразили термальные источники в Италии
Дарья Повереннова/instagram.com/dpoverennova/

47-летняя Дарья Повереннова продолжает свое путешествие по Италии, о котором регулярно рассказывает в Instagram. Звезда посетила любимое место принцессы Елизаветы Австрийской —знаменитые термальные источники в Мерано. Своими полезными свойствами они поражают, здесь лечат даже при аллергиях и варикозном расширении, а воды благоприятно влияют на женскую кожу.

Понравилась актрисе и столица Южного Тироля Больцано, зеленый город с готическо-романской архитектурой. Здесь вдоль реки Изарко расположены красивые парки, где создан, по словам артистки, просто рай для велосипедистов и бегунов.

Впечатлил Повереннову и провинциальный городок Тренто, который называют воротами Доломитовых Альп. Согласно легенде, морской бог Нептун из Адриатического моря поднялся по реке Адидже к ее верховьям и стал еще и властелином Альп.

Кроме этого, в округе расположено много средневековых замков, а одним из самых знаковых мест является ресторан Le due Spada, который был открыт 500 лет назад.

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АктрисаДарья ПоверенноваИталия

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Дарью Повереннову поразили термальные источники в Италии
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