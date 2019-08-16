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Дочь Осина поделилась редким кадром отца с бородой

На архивной фотографии известный музыкант трудноузнаваем.

Дочь Осина поделилась редким кадром отца с бородой
Агния Осина до сих пор переживает из-за смерти отца/https://www.instagram.com/agniaosina/

Дочь певца Евгения Осина, который скончался в 2018 году, Агния разместила на своей странице в Instagram снимок отца. На зимней фотографии Евгений Осин с бородой. Рядом стоит запорошенный снегом автомобиль.

«Из всех мужчин ты для меня навсегда будешь самым близким. Папа маленькой артистки», — подписала кадр Агния Осина. Отметим, что девушка сама мечтает стать известной исполнительницей. Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин говорил, что поможет девушке реализовать свой творческий потенциал. Он обещал взять ее в свой гастрольный тур по стране. Правда, в итоге Агния по каким-то причинам вместе с продюсером путешествовать с композициями отца не отправилась. Сейчас она учится в Гнесинке.

Евгений Осин в последние годы жизни очень сильно пил. В какой-то момент, поняв, что музыканта уже не спасти, от него отвернулись все друзья. Умер он в своей квартире.

Между тем за творческое наследие исполнителя развернулась нешуточная борьба. Дело в том, что его песни хочет исполнять Анастасия Годунова. Эта девушка одно время утверждала, что является внебрачной дочерью певца. Правда, позже ее мать призналась, что родила девочку от другого мужчины. Впрочем, для Осина Годунова стала словно дочкой. Он очень сдружился с ребенком в последние годы жизни.

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Тэги:

Агния ОсинаАнастасия ГодуноваАндрей РазинЕвгений Осин

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Дочь Осина поделилась редким кадром отца с бородой
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