ЗВЕЗДЫ

Вся в маму: Климова опубликовала фото семнадцатилетней красавицы-дочки

Елизавета Хорошилова родилась у актрисы в первом браке.

Вся в маму: Климова опубликовала фото семнадцатилетней красавицы-дочки
Дочь Климовой выросла красавицей/globallookpress.com

Актриса Екатерина Климова в Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлена  ее дочь Елизавета Хорошилова. Девочке сейчас семнадцать лет. Она выросла настоящей красавицей и как две капли воды похожей на свою звёздную маму, которую безумно обожает.

Интересно, что в подписи под снимком Екатерина Климова подшутила над дочерью. «Ты уже дома? Я вылетаю. Не могу дозвониться. Ключей у меня нет. Телефон скоро разрядится».

Отметим, что Елизавета родилась в 2002 году в браке актрисы с ювелиром Ильей Хорошиловым. Правда, с ним звезда многих российских картин и сериалов была всего несколько лет. Уже в 2004 году пара оформила развод.

Есть у Екатерины Климовой и еще одна дочь – Белла. Девочка родилась в 2015 году от отношений с актером Гелой Месхи. В этом году Климова развелась. Кроме того, у актрисы есть двое сыновей от брака с актером Игорем Петренко. Многодетная мама очень не любит обсуждать свою личную жизнь.

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Белла МесхиГела МесхиЕкатерина КлимоваЕлизавета ХорошиловаИгорь Петренко

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Вся в маму: Климова опубликовала фото семнадцатилетней красавицы-дочки
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