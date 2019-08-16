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По стопам Волочковой: Собчак продемонстрировала растяжку на яхте

Светская львица удивила своей гибкостью.

По стопам Волочковой: Собчак продемонстрировала растяжку на яхте
Ксения Собчак/instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак после начала близкого общения с режиссером Константином Богомоловым стала все больше и больше походить на артистку, чем на телеведущую. Творческого таланта Ксении Анатольевны, конечно, и самой хватает, но, похоже, союз с креативным режиссером придает ему особенный колорит.

Глядя на фотографию, недавно опубликованную Ксенией на своей странице в Instagram, невольно вспоминаются знаменитые слова из «Фауста» Гете — «Остановись, мгновение, ты прекрасно!». Правда, название своей позе Собчак дала другое, но не менее известное — «Балерина из шкатулки».

Бывшая супруга Максима Виторгана удивила невероятной гибкостью, достойной самой Волочковой — стоять на палубе на кнехте на одной ноге, когда вторая поднята на 90 градусов к ней — это явно уровень не любителя.

Подписчики знаменитости не остались равнодушны к увиденному. «Общение с Волочковой бесследно не проходит!», «Волочкова… видимо, это заразно», «Волочкова нервно курит в сторонке», «Не надо нас обманывать, верхняя нога не ваша, а Волочковой», «Хорошо, что шкатулка без крышечки», «… из табакерки».

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Константин БогомоловКсения СобчакМаксим Виторган

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По стопам Волочковой: Собчак продемонстрировала растяжку на яхте
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