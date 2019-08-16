ЗВЕЗДЫ

Клаудия Шиффер продолжила серию «обнаженных» снимков

На этот раз модель снялась лежащей на траве.

Клаудия Шиффер продолжила серию «обнаженных» снимков
КЛАУДИЯ ШИФФЕР / ФОТО: INSTAGRAM.COM/ CLAUDIASCHIFFER

В Сети появился новый «обнаженный» снимок немецкой модели Клаудии Шиффер. На этот раз она сама опубликовала в Instagram фото, на котором лежит на газоне на животе полностью обнаженная, лишь слегка прикрывая филейную часть шортами.  Этот пост красотка никак подписывать или комментировать не стала. А вот поклонники 48-летней звезды рассыпались в комплиментах.

Кстати, несколько дней назад в интернете появился другой кадр. Это была обложка итальянского Vogue, на которой Клаудия также обнаженная, прикрывается только туфлями, а за спиной держит черный пиджак.

Примечательно, что немалый восторг и восхищение фанатов по всему миру Шиффер вызывает еще и потому, что у нестареющей модели есть двое взрослых уже детей. Клементине – 14 лет, а сыну Касперу уже 16. Однако Клаудия неизменно демонстрирует публике свою точеную и даже хрупкую фигуру.

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Клаудия Шиффер продолжила серию «обнаженных» снимков
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