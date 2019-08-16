Отпуск с калориями: Седакова призналась, что ест в Каннах жареную картошку

Мама троих детей не боится прибавить в весе и согласилась на калорийный ужин.

Эту неделю певица провела на Лазурном берегу в окружении друзей. А чтобы мини-отпуск удался, звезда решила ни в чем себе не отказывать. Позабыла о графике и строгих диетах.

Более того, Седакова позволила себе даже насладиться сполна жареной картошечкой на ночь.

больше по теме Анна Седакова воссоединилась с экс-возлюбленным Певица возобновила отношения с хореографом

«Из рук гостеприимной хозяйки картошечка бесценна», — расхваливала гостеприимство подруги артистка. А вот о подсчете калорий та точно в этот вечер не думала. Ведь на столе также оказались бутерброды с красной икрой и… сливочным маслом.

Впрочем, артистка как-то призналась, что не готова изнурять себя диетами и отказываться от «радостей жизни» ради фигуры.

«Мне 36 лет и у меня трое детей. Я их очень люблю и хочу с ними отдыхать, беситься у бассейна. И еще я люблю своё тело таким, какое оно у меня есть», — заметила девушка.

Впрочем, переживать Анне точно не стоит. Выглядит девушка просто фантастически, что подтверждают ее многочисленные фотографии в купальнике.