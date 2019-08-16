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Семейное фото: дети Орбакайте вместе провели время на пляже

У дочери Примадонны два сына и дочь от разных мужчин.

Семейное фото: дети Орбакайте вместе провели время на пляже
У Кристины Орбакайте трое детей от разных отношений/globallookpress.com

На фанатской страничке в Instagram Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой появилась красивая фотография ее внуков. Это дети ее старшей дочери Кристины Орбакайте. На снимке можно увидеть Никиту Преснякова, Дени Байсарова и Клавдию Земцову. Фотография, судя по всему, сделана на берегу океана. Как известно, у Кристины Орбакайте есть дом в Америке, куда она часто ездит отдыхать.

Отметим, что старший сын Орбакайте родился от отношений с певцом Владимиром Пресняковым-младшим. Никите в этом году исполнилось 28 лет. Он пошел по стопам отца. Молодой человек — музыкант. Причем у него уже есть своя армия поклонников.

Дени Байсарову сейчас 20 лет. Он родился от отношений с бизнесменом Русланом Байсаровым. Всем памятна история, как отец мальчика пытался не позволить матери видеться с ребенком. В дело пришлось вмешаться знаменитой бабушке. Сейчас все распри уже позади.

Наконец, Клавдия Земцова родилась у Кристины Орбакайте от брака с бизнесменом Михаилом Земцовым. В этом году девочке исполнилось семь лет.

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Алла ПугачеваДени Байсаровдети звездЗвездные детиКлавдия ЗемцоваКристина ОрбакайтеНикита Пресняков

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Семейное фото: дети Орбакайте вместе провели время на пляже
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