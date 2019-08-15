69-летняя принцесса Анна носит те же вещи, что и 38 лет назад

Принцессе Анне 15 августа исполнилось 69 лет, однако если сравнивать ее снимки за последние четыре десятка лет, то можно заметить, что королевская особа практически не меняла свой гардероб.

Единственная дочь Елизаветы II появляется на публике в одних и тех же вещах уже почти 40 лет. Многие удивляются, как ей это удается. Секрет прост — как представитель королевской семьи она постоянно посещает мероприятия. Кроме этого, она регулярно занимается конным спортом.

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Поэтому нет ничего удивительного в том, что наряды Анны по-прежнему сидят на ней как влитые. А так как они сшиты из высококачественного материла, а принцесса всегда была сторонницей классики, то ее образы не выходят из моды.

Можно как угодно относится к подобному консерватизму, но то, что это «долгоиграющий» гардероб практичен, вряд ли кто-то будет спорить.

Например, любимый тренч Анна носит уже 38 лет, а бежевое пальто — 35. Некоторые ансамбли менее «возрастные» — 28 и 25 лет, пишет The Sun.