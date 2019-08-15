Канделаки устроила конкурс «изобретательных оскорблений» в Instagram

Тина Канделаки, как и многие звезды, нередко подвергается критике со стороны интернет-пользователей. В целом знаменитости по-разному реагируют на негатив. Кто-то отключает комментарии, чтобы не получать неприятные замечания со стороны подписчиков, кто-то отвечает на оскорбления. Тина решила конструктивно подойти к обсуждению позиции хейтеров и даже предложила конкурс на тему рассказа о самом несуразном оскорблении.

Вдобавок Тина опубликовала фото, на котором она выглядит практически безупречно в элегантной блузе и облегающей светлой юбке. Образ дополняют оригинальное кольцо, темные солнечные очки, часы с браслетом и крупные серьги.

В комментарии Канделаки отметила, что социальные сети — это непревзойденный симулятор негатива, который поглощает гнев, зависть, ненависть и другие не самые лучшие эмоции. «В этом смысле полезный терапевтический эффект Инстаграма и Фейсбука неоспорим», — сделала заключение светская львица в Instagram.

Критику в свой адрес она разделяет на три категории: профессиональную, обывательскую и тот самый чистый хейт. Если к первой Тина прислушивается, то на вторую и третью не обращает внимания.

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«Предлагаю конкурс. Напишите в комментариях историю о самом изобретательном или несуразном оскорблении, которое вам довелось получать», — предложила Тина и пообещала победителю подписать свою новую книгу.

Интересно, что по количеству откликов этот пост Канделаки можно назвать одним из самых успешных. Многие подписчики рассказали смешные и грустные истории. Одна из пользовательниц справедливо заметила: «Основной закон критики гласит: сначала вырази комплимент, потом укажи, где человек был не прав, подбодри его, ведь все можно исправить».