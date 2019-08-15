«Меняйтесь!»: Глюкоза впервые за долгое время сменила укладку

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, последние несколько лет ходила с длинными волосами пшеничного оттенка. Она предпочитала то выпрямлять их, то накручивать. На кардинальные перемены певица не решалась, хотя в начале карьеры артистка была платиновой блондинкой с каре.

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Все лето за Натальей неустанно следит общественность. Поводом для этого стали слухи о ее разладе с мужем Александром Чистяковым. Даже после того, как певица их опровергла, молва не прекратилась. Похоже, что певица нашла способ, чтобы переключить внимание людей на новую тему. Она опубликовала снимок, на котором предстала с новой стрижкой. Девушка укоротила волосы по плечи и осветлила их. Также Глюкоза сделала челку.

Певица заверила, что смена имиджа может изменить жизнь.

«Каждой женщине важно время от времени меняться, чтобы открыть в себе новые грани и забытые источники вдохновения. Вспомните, с какими чувствами вы выходите от своего мастера по волосам, когда он воплотил ваш замысел. Или от мейкап-артиста, который сделал бомбический макияж. А может, с удачного шоппинга, когда удалось купить то-самое-платье. Легкость, окрыленность, вдохновение. Вот это и нужно девушкам, чтобы стать счастливее и увереннее в себе!» — поделилась мнением Наталья.

«Меняйтесь! Это так круто!» — призвала она девушек. Поклонники пришли в восторг от преображения звезды. «Какая же вы красивая», «Муж оценит», «Вам идет», «Похожа на двадцатилетнюю девочку», «Похожа на Холли Берри, светлую версию! Очень здорово!», «На Светлану Светличную похожа», — отозвались подписчики.

А вам нравится новый имидж певицы?