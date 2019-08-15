Не хуже, чем у Кардашян: поправившаяся Водонаева показала фигуру в бикини

Алена Водонаева еще во времена своего участия в телепроекте «Дом-2» будоражила мужчин своими формами. Ко всему прочему, девушка любит облачаться в откровенные наряды, подчеркивая все достоинства своей фигуры. И даже после двух разводов телеведущая не стала вести себя более скромно. Она по-прежнему не боится критики и обожает выделяться из толпы.

Обычно Водонаева тщательно следит за своей фигурой: соблюдает правильное питание и регулярно тренируется. Однако этим летом, пережив второй развод, светская львица отправилась в Калифорнию вместе с сыном Богданом. Там она не смогла ограничивать себя, балуясь разными вкусностями. В итоге девушка пожаловалась, что располнела. Она не стала скрывать, что пока у нее просто нет сил садиться на диету.

Однако набранные килограммы не помешали Алене устроить фотосессию в купальнике. На новом снимке она предстала в сине-розовом бикини в горошек. Телеведущая приняла провокационную позу, продемонстрировав свою пятую точку. «Мужчин порадуем фотографией в ленте. В купальнике разумеется», — написала она.

По словам девушки, этим летом она гораздо реже публиковала пикантные снимки. «То ли из-за жирной задницы, которую я себе наела в Америке, то ли настроение не очень секси», — отметила она. Водонаева поблагодарила фотографа и призналась, что стала получить больше комплиментов от мужчин, когда ее формы стали пышнее. Поклонники восхитились снимком. Особенно сильный пол, которому звезда и посвятила пост. Ее даже сравнили с Ким Кардашян, которая стала знаменита благодаря изгибам своей фигуры.

А вам нравится фигура Алены?