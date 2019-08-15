ЗВЕЗДЫ

Не хуже, чем у Кардашян: поправившаяся Водонаева показала фигуру в бикини

Телеведущая призналась, что стала получать больше комплиментов от мужчин.

Не хуже, чем у Кардашян: поправившаяся Водонаева показала фигуру в бикини
Алена Водонаева. фото: globallookpress.com

Алена Водонаева еще во времена своего участия в телепроекте «Дом-2» будоражила мужчин своими формами. Ко всему прочему, девушка любит облачаться в откровенные наряды, подчеркивая все достоинства своей фигуры. И даже после двух разводов телеведущая не стала вести себя более скромно. Она по-прежнему не боится критики и обожает выделяться из толпы.

Обычно Водонаева тщательно следит за своей фигурой: соблюдает правильное питание и регулярно тренируется. Однако этим летом, пережив второй развод, светская львица отправилась в Калифорнию вместе с сыном Богданом. Там она не смогла ограничивать себя, балуясь разными вкусностями. В итоге девушка пожаловалась, что располнела. Она не стала скрывать, что пока у нее просто нет сил садиться на диету.

Однако набранные килограммы не помешали Алене устроить фотосессию в купальнике. На новом снимке она предстала в сине-розовом бикини в горошек. Телеведущая приняла провокационную позу, продемонстрировав свою пятую точку. «Мужчин порадуем фотографией в ленте. В купальнике разумеется», — написала она.

По словам девушки, этим летом она гораздо реже публиковала пикантные снимки. «То ли из-за жирной задницы, которую я себе наела в Америке, то ли настроение не очень секси», — отметила она. Водонаева поблагодарила фотографа и призналась, что стала получить больше комплиментов от мужчин, когда ее формы стали пышнее. Поклонники восхитились снимком. Особенно сильный пол, которому звезда и посвятила пост. Ее даже сравнили с Ким Кардашян, которая стала знаменита благодаря изгибам своей фигуры.

А вам нравится фигура Алены?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена ВодонаеваКим КардашянФото в купальнике

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Не хуже, чем у Кардашян: поправившаяся Водонаева показала фигуру в бикини
Интересно?
Поделись с друзьями: