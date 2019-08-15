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Принц Гарри раскрыл свои планы на август

Герцог Сассекский намерен посетить спортивное мероприятие.

Принц Гарри раскрыл свои планы на август
Принц Гарри готов играть в регби даже в Антарктиде. Фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гарри известен своим нежеланием афишировать личную жизнь, однако в конце августа отвертеться от внимания публики к своей рыжебородой особе ему не удастся.

24 августа Его Высочество был приглашен на матч по регби, который он ни в коем разе попустить не сможет.

Мало того, что это один из любимых видов спорта герцога Сассекского, так это еще и финал Лиги Чемпионов по регби, который пройдет на Уэмбли в 118 по счету раз. На поле встретятся команды St Helens и Warrington Wolves. Внук королевы уже предвкушает масштабное зрелище.

Судя по всему матч предстоит более, чем жаркий. Warrington проиграли в прошлом году и захотят вернуть себе трофей победителя, а у их соперников из St Helens завоевать кубок желания и того больше, так как команда не попадала в турнирную таблицу финалистов на Уэмбли с 2008 года.

Сам Гарри также не прочь поиграть в эту силовую игру. Он принимал участие в соревнованиях, когда учился в школе, и даже не отказался от короткого матча в суровых условиях Антарктиды, когда был там в 2017 году, пишет Hello!.

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Принц Гарри раскрыл свои планы на август
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