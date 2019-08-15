Тимати в день рождения показал трех любимых женщин

Свой 35-летний юбилей Тимати шумно отметил в кругу друзей в Монте-Карло, но 36-летие музыканта в нынешнем году прошло под знаком трех любимых муз в жизни рэпера: дочери Алисы, мамы Симоны и возлюбленной Анастасии Решетовой, которая вскоре станет матерью еще одного наследника певца.

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Тимати опубликовал на своей странице в Instagram три фото с тремя любимыми, знаковыми женщинами в своей судьбе. На одном он стоит на деревянном помосте на фоне бирюзового моря и белоснежного песка с дочкой Алисой. Девочка в белом длинном платье похожа на ангела. На Тимати — роскошный белый смокинг с черной бабочкой, камербандом (широким поясом для талии, который часто носят со смокингом), и черный платок, заправленный в нагрудный карман.

На втором фото он позирует с любимой мамой Симоной.

Третий снимок полон нежных чувств Тимати к его беременной невесте. Анастасия выбрала для совместного снимка белоснежный короткий сарафан на бретелях, облегающий формы.

«Спасибо всем за поздравления», — написал музыкант в подписи в Instagram, но не пояснил, в какой именно жаркой стране он отмечает праздник.

Кстати, раньше всех его отмечать на своей странице в соцсети начала именно мама Симона. Она опубликовала видео, на котором ее сын весело обливает себя с утра пораньше прямо в море шампанским.