ЗВЕЗДЫ

Тимати в день рождения показал трех любимых женщин

Музыкант отметил 36-летие на роскошном курорте.

Тимати в день рождения показал трех любимых женщин
Тимати/instagram.com/timatiofficial/

Свой 35-летний юбилей Тимати шумно отметил в кругу друзей в Монте-Карло, но 36-летие музыканта в нынешнем году прошло под знаком трех любимых муз в жизни рэпера: дочери Алисы, мамы Симоны и возлюбленной Анастасии Решетовой, которая вскоре станет матерью еще одного наследника певца.

Тимати опубликовал на своей странице в Instagram три фото с тремя любимыми, знаковыми женщинами в своей судьбе. На одном он стоит на деревянном помосте на фоне бирюзового моря и белоснежного песка с дочкой Алисой. Девочка в белом длинном платье похожа на ангела. На Тимати — роскошный белый смокинг с черной бабочкой, камербандом (широким поясом для талии, который часто носят со смокингом), и черный платок, заправленный в нагрудный карман.

На втором фото он позирует с любимой мамой Симоной.

Третий снимок полон нежных чувств Тимати к его беременной невесте. Анастасия выбрала для совместного снимка белоснежный короткий сарафан на бретелях, облегающий формы.

«Спасибо всем за поздравления», — написал музыкант в подписи в Instagram, но не пояснил, в какой именно жаркой стране он отмечает праздник.

Кстати, раньше всех его отмечать на своей странице в соцсети начала именно мама Симона. Она опубликовала видео, на котором ее сын весело обливает себя с утра пораньше прямо в море шампанским.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

музамузыкантТимати

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тимати в день рождения показал трех любимых женщин
Интересно?
Поделись с друзьями: