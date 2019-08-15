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В объективе режиссера: Богомолов показал Собчак в романтическом образе

Именно такой – нежной и чувственной – видит светскую львицу ее любимый мужчина.

В объективе режиссера: Богомолов показал Собчак в романтическом образе
Ксения Собчак/instagram.com/xenia_sobchak/?hl=ru

С кем только не сравнивали злые языки Ксению Собчак. В числе самых нейтральных эпитетов, которыми награждали светскую львицу – лошадь и акула. Однако влюбленный в нее режиссер Константин Богомолов видит свою женщину совершенно иначе. Свой Instagram он последовательно заполняет видео, на которых  Ксения Анатольевна предстает практически тургеневской барышней.

Первая подобная съемка появилась в его блоге в посте, где он впервые открыто признался ей в любви. В кадре – Ксения в длинном романтичном платье надевает на голову шляпу. Выбивается прядь волос и развевается на ветру. Девушка очаровательна. Текст тоже: «Я люблю тебя».

Спустя несколько дней – рождается новый сюжет о любви к Собчак. На сей раз Ксения Анатольевна просто загорает в соломенной шляпке, а влюбленный режиссер любуется на нее через камеру. «Просто красиво», — подписано видео. И оно правда очень недурно.

И последний мини-шедевр Богомолова – стройные ноги любимой женщины и развевающаяся на ветру юбка. Комментарий режиссера: «В любимом человеке все прекрасно, в нелюбимом раздражают даже достоинства».

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В объективе режиссера: Богомолов показал Собчак в романтическом образе
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