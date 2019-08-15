Подольская показала, как Пресняков учит сына не бояться высоты

Дружно отдохнув этим летом на юге Турции в Белеке, семья Преснякова вернулась в Москву, но и в столице, несмотря на непогоду, не скучает. На своей странице в Instagram Подольская выложила семейное видео, сделанное на колесе обозрения. В кадре 4-летний малыш сидит на коленях у папы и перечисляет все, что он видит внизу: людей, машины, здания. Владимир крепко держит сына и периодически целует его в макушку. Папа держится совершенно спокойно, и Тема, чувствуя надежное плечо отца рядом, ничуть не волнуется и не проявляет страха.

«Моя любовь с моей любовью», — трогательно подписала ролик Подольская в Instagram.

Тема успевает не только полюбоваться на Москву с высокой точки обзора, но и продемонстрировать подписчикам мамы рисованное тату в виде Бэтмена.

По всей видимости, Тема является большим поклонником этого фэнтези-героя. На недавнем дне рождения двоюродных сестер Саши и Насти — они одногодки с Темой — сыну Преснякова и Подольской сделали фэйс-арт в стиле Бэтмена.

Фото с детского праздника, который устроила для своих детей и близких, сестра-двойняшка Натальи Юлианна, певица поделилась в своем мини-блоге.