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Прохор Шаляпин предложил Эрику Робертсу сдать экзамен

Певец считает, что брат «Красотки» как минимум должен подтвердить знание русского языка.

Прохор Шаляпин предложил Эрику Робертсу сдать экзамен
Эрик Робертс /globallookpress.com

Российские звезды прокомментировали порталу Teleprogramma.pro желание брата Джулии Робертс получить российское гражданство. Прохор Шаляпин, Виктория Боня и Камиль Ларин увидели в его поступке меркантильный интерес.

Напомним, голливудский актер Эрик Робертс сделал громкое заявление в Сочи, куда его пригласили в качестве гостя на профессиональные соревнования по боевому самбо. Он сказал, что желает стать россиянином, поскольку покорен людьми и красотой России.

Светская львица Виктория Боня «раскусила» актера мгновенно, ведь она точно знает, что в Голливуде люди платят огромные налоги. И если Эрик получит российское гражданство, его отчисления государству значительно сократятся. Боня подчеркнула, что это выгодно и России.

Певец Прохор Шаляпин сошелся во мнении с Викторией и предложил Робертсу сдать экзамен на знание русского языка. А актер Камиль Ларин и вовсе не считает заявление актера серьезным. Но, если предположить, что Робертс не шутит, то переезд его явно не связан с любовью к России. Артист предложил вспомнить Жерара Депардье, который так и не прижился в нашей стране.

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Прохор Шаляпин предложил Эрику Робертсу сдать экзамен
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