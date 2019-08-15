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Рудковская и Дубцова появились в одинаковых босоножках на ковровой дорожке

Звезды отечественного шоу-бизнеса проводят время на музыкальном фестивале в Монако.

Рудковская и Дубцова появились в одинаковых босоножках на ковровой дорожке
Ян Рудковская и Ирина Дубцова. фото: globallookpress.com

В Монако съехались звезды отечественного шоу-бизнеса — ради фестиваля Russian Music. Светлана Лобода, Сергей Шнуров и другие артисты на днях уже выступили на мероприятии, исполнив свои хиты. Одной из тех, кто повеселился, слушая выступления коллег, стала Ирина Дубцова. Она вместе с 13-летним сыном в начале августа приехала в карликовое государство, чтобы отдохнуть.

Певица сменяет один наряд за другим, танцует и подпевает артистам. Накануне закрытия фестиваля она повстречала Яну Рудковскую. Вместе с ней и еще одной подругой Мариной Раденко Дубцова прошлась по ковровой дорожке. Все девушки облачились в мини-платья, открывающие ноги, и одинаковые босоножки на шпильке. К слову, именно эта обувь в моде в этом сезоне. «Сегодня в Монако будет ещё жарче», — заверила Ирина.

Три подруги продемонстрировали идеальную походку и засняли это на видео. Поклонники пришли в восторг от их стройных ног. «Мода обезличивает…похожи все сейчас», «Три девушки — красотки невероятные», «Количество красоты просто зашкаливает!», «Где раздавали босоножки? Мне срочно нада», «Все на одно лицо», — прокомментировали пост подписчики.

На закрытии фестиваля должны выступить Дима Билан, ЮрКисс, Эмин и другие звезды. Дубцова снова станет главной зрительницей. Как и Рудковская, которая приехала поддержать своего подопечного Билана. Ранее она провела отпуск с семьей в Италии, где купалась и загорала, отдыхая от работы.

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Ирина Дубцовамодные трендыМонакоЯна Рудковская

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Рудковская и Дубцова появились в одинаковых босоножках на ковровой дорожке
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