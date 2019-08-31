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Кто в королевстве всех умнее: как учились в школе Кейт, Гарри и Меган

Незадолго до 1 сентября Teleprogramma.pro изучила рейтинг успеваемости членов королевской семьи.

Кто в королевстве всех умнее: как учились в школе Кейт, Гарри и Меган
Принц Гарри и другие члены королевской семь, к «технарям», судя по выбранным ими предметам, не относятся. Исключение - Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Не секрет, что у королевских особ имеется больше шансов получить блестящее образование. Однако, как выяснилось, не все члены семьи Елизаветы II были прилежными учениками. Среди них оказались и безнадежные двоечники.

Журналисты изучили аттестаты школьных выпускных августейших особ и составили своеобразный рейтинг успеваемости. В Великобритании, чтобы быть зачисленным в вуз, ученики должны сдать не менее трех дисциплин.

К слову сказать, «технарей» среди королевских особ, судя по выбранным ими предметам, не оказалось совсем, кроме Кейт, которая сдала математику на пять.

Галерка

Последние строчки рейтинга заняли принцесса Диана и ее два сына — принц Гарри и принц Уильям.

Диана провалила выпускные целых два раза и доучивалась в Швейцарии, а Гарри «схлопотал» пару по географии, но сильно не расстроился, с удовольствием отправившись служить в армию.

Более прилежным из этой троицы оказался Уильям — высший балл он заработал по географии, четверку ему поставили по искусству и «уд.» по биологии. Впрочем, этого хватило для зачисления в университет Сейнт-Энрдрюз.

«Хорошисты» и «троечники»

А вот Кейт Миддлтон поступила в этот же вуз, имея в своем аттестате две пятерки по математике и искусству, и четыре балла по английскому.

Высокими показателями не может похвастаться и принц Чарльз, получивший за экзамен по истории «хорошо», а по французскому «уд.»

Меган Маркл выпускные не сдавала, так как училась в Америке. Зато сданные тесты позволили ей быть зачисленной в университет Иллинойса сразу на два факультета — театральный и международных отношений.

Нос к носу с Кейт идет принцесса Евгения с двумя пятерками по искусству и английской литературе, и четверкой по истории искусства. У ее сестры Беатрис оценки чуть хуже — одно «отлично» по драматическому искусству и два «хорошо» по истории и киноведению.

Медалисты

Первое место делят принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард. Вся блистательная троица получила высшие баллы по всем предметам. Кстати, сестра и братья сделали выбор в пользу одних и тех же экзаменов: по английскому, истории и политике.

Вне конкурса

Вне конкуренции оказалась сама Елизавета II, которой не пришлось сдавать ни одного экзамена. Ее обучали гувернеры, а после она брала уроки конституционной монархии и занималась самообучением.

Ее родители считали образование пустой тратой времени и полагали, что его лучше посвятить развлечениям. Однако их дочь была не согласна с такой постановкой вопроса. Она любила учиться и с удовольствием постигала новое.

Королева может похвастаться великолепным знанием французского, на котором свободно говорит, а ее острому аналитическому уму мог бы позавидовать и сам Эйнштейн, пишет Mirror.

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Кто в королевстве всех умнее: как учились в школе Кейт, Гарри и Меган
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