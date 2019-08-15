ЗВЕЗДЫ

«С богом!»: экс-жена Башарова поделилась снимком из роддома

Екатерина Архарова готовится впервые стать мамой.

«С богом!»: экс-жена Башарова поделилась снимком из роддома
Екатерина Архарова. фото: globallookpress.com

Марат Башаров один год прожил в официальном браке с Екатериной Архаровой. Они со скандалом развелись в 2014 году, когда девушка пришла на телевидение и заявила о том, что супруг поднимает на нее руку. Потом он женился на Елизавете Шевырковой, но и с ней отношения не сложились. Причиной их развода тоже стали обвинения в адрес мужчины в побоях. А вот Архарова обрела свое счастье, встретив управляющего московского рыбного ресторана Артёма Илясова.

В августе прошлого года девушка вышла замуж за своего избранника, а не так давно стало известно, что она беременна. Актрисе 44 года, но выглядит она гораздо моложе своих лет. Для нее этот ребенок будет первым. Ранее Екатерина призналась, что рожать решила в Италии, где в свое время училась и жила. Однако 15 августа она поделилась снимком, на котором позирует в фойе роддома. Судя по геолокации, кадр сделан в Москве.

Экс-жена Башарова позировала в бриджах и широкой яркой футболке, подчеркнувшей ее округлившийся живот. «С богом!», — написала она, намекнув, что готовится в ближайшие часы к родам. Выглядела Архарова очень счастливой. Поклонники поддержали девушку и пожелали, чтобы у нее все прошло легко и без осложнений. «Выглядите прекрасно! Родители и будете такая же стройная красавица», «Всё будет отлично, легких родов», «Катенька, всё будет хорошо», «Ждем», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Башаров не долго был один после развода с последней женой. Теперь он встречается с 42-летней Татьяной Бокаревой, которая родом из рабочего поселка Дальнее Константиново Нижегородской области.

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беременность и родыЕкатерина Архаровазвездные семьиМарат Башаров

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«С богом!»: экс-жена Башарова поделилась снимком из роддома
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