Королевский биограф рассекретила содержимое сумочки Елизаветы II

Салли Беделл Смит рассказала, без чего не может обойтись Ее Величество при выходе в свет.

Не секрет, что дамская сумочка может многое рассказать о своей обладательнице. А если ею, к тому же, является сама королева, то любопытно становится вдвойне.

Королевский биограф Беделл Смит раскрыла «тайну», поведав миру о содержимом сумочки Ее Величества.

больше по теме Елизавета II покупает косметику там же, где это делала Мэрилин Монро У Ее Величества и голливудской кинодивы оказались одинаковые вкусы.

Елизавете II уже 93 года и хотя она и может похвастаться отличной физической формой, зрение у нее уже не такое острое. Поэтому в сумочке всегда найдется пара очков для чтения.

Кроме этого, там лежит упаковка мятных леденцов, авторучка, любимая увлажняющая розовая помада королевы от французского бренда Clarins и небольшое зеркальце.

По воскресеньям к «джентельменскому набору» добавляться немного наличных — Елизавета II берет их на службу в церковь для раздачи милостыни, пишет The Sun.

Ранее было раскрыто содержимое косметички Ее Величества. Оказалось, что средства, которыми пользуется монархиня, вполне доступны и простым смертным.