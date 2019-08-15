Моменты счастья: Нонна Гришаева побывала на рыбалке с мужем

Звезда мюзиклов Нонна Гришаева не часто говорит о личной жизни, предпочитая освещать карьерные успехи. Однако уже 18 лет она счастлива в браке с актером Александром Нестеровым. У них подрастает сын Илья. Также от первого брака у артистки есть дочь Анастасия. Если 23-летнюю наследницу и свою маму женщина навестить не смогла, так как ее не пустили на территорию Украины, то с сыном она проводит все свободное время.

больше по теме Трогательный кадр: Нонна Гришаева поделилась снимком с мужем и сыном Актриса отпраздновала день рождения супруга в столичном ресторане.

Нонна успела побывать в Италии, а теперь приехала в Финляндию. Нет так давно она отпраздновала день рождения мужа в ресторане. Похоже, что этот отпуск запомнится актрисе, так как она открыла для себя новое место. Семья поселилась в эко-доме у живописного озера. Гришаева не только решила подышать свежим воздухом, но и порыбачить. Она поделилась трогательными кадрами, на которых вместе с мужем держит удочку и ждет улова.

«„Милый мой, иди на ловлю стерлядей, оставь соху… Как наловишь, приготовлю переливную уху“ (Игорь Северянин)», — написала артистка. Погода была нежаркая, поэтому супруги оделись в спортивные костюмы и теплые жилетки.

Поклонникам редко удается увидеть близких Нонны, поэтому они пришли в восторг от снимков. «Клёвые! Хочу ухи! Всем известно, как вкусно вы готовите!», «Нонна, какие вы прекрасные! Любимые! Как там красиво!», «Нонна, а вы, пока Саша рыбу ловит, бегом за грибами! Их местное население за еду не считает, только наши соотечественники собирают», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, компанию Гришаевой составляют друзья, в том числе Юрий Стоянов. Она сняла на видео, как он виртуозно играет на гитаре. Напомним, что актеру этим летом исполнилось 62 года.

А где вы любите проводить отпуск?