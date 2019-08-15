ЗВЕЗДЫ

Рудковская в мини-платье сфотографировалась с создательницей любимых купальников

Продюсер приехала в Монако на фестиваль музыки.

Рудковская в мини-платье сфотографировалась с создательницей любимых купальников
Яна Рудковская. фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Яна Рудковская этим летом провела отпуск с семьей в Италии. Большую часть времени она коротала на роскошной яхте, где загорала каждый день в новом купальнике, демонстрируя стройную фигуру. Даже на отдыхе продюсер не упускала возможности облачится в вечернее платье для романтического вечера. Она также успела примерить русалочий хвост для фотосессии. А в середине августа девушка прервала отпуск и приехала в Монако.

Именно там 15 августа завершится фестиваль музыки, на котором уже успели выступить Светлана Лобода, Сергей Шнуров и другие звезды. Рудковская решила поддержать Диму Билана, которые порадует публику своими хитами на закрытии мероприятия. За день до этого она появилась на красной дорожке в черном мини-платье и открытых босоножках на шпильке. Продюсер встретила дизайнера Наталью Ким и сделала с ней совместное фото.

Как оказалось, именно купальники этой блондинки очень любит носить Яна. Многие поклонники пришли в восторг от снимка. Певица Юлианна Караулова даже сделала комплимент жене Евгения Плющенко. «Вот это ноги у вас», — написала она. А вот некоторые поклонники были недовольны тем, что Рудковская веселиться на фестивале в день похорон Аллы Вербер, с которой она дружила много лет. Напомним, фэшн-директора ЦУМа похоронили в Торонто.

Также несколько пользователей заподозрили, что продюсер сделала свои ноги более длинными с помощью фотошопа. «Что-то Яночка подросла то как! С ее 162 см ростом прям стала выше модели. Чудеса фотошопа», «Ноги, как у страуса, ходули», «Ноги опять от фотошопила! Надоела!», — стали негодовать хейтеры. На критику Рудковская предпочла не обращать внимания.

А вам нравится фигура 44-летней Рудковской?

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Звездный стильМонакоЯна Рудковская

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Рудковская в мини-платье сфотографировалась с создательницей любимых купальников
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