Галкин опубликовал видео с борта дымящегося самолета A-321

Юморист Максим Галкин выложил в своем Instagram видео, записанное с борта экстренно приземляющегося самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний».
Из иллюминатора в кадре видно дым от загоревшегося двигателя (в него попали птицы), слышно, как сбивчиво работает мотор. В конце ролика слышен крик людей, впадающих в панику и чей-то приказной голос: «Сели!»
«Какие молодцы пилоты! В сложнейших условиях отказа обоих двигателей смогли посадить самолет с убранными шасси и полными баками в кукурузное поле и сохранить жизни всех 226 пассажиров и экипажа. Настоящий профессионализм, выдержка и героизм Дамира Юсупова и Георгия Мурзина!» — написал Галкин.
Напомним, 15 августа лайнер, выполняющий рейс «Жуковский – Симферополь» потерпел аварию – в его двигатель залетели птицы, в результате чего мотор загорелся.