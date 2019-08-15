Галкин опубликовал видео с борта дымящегося самолета A-321

Юморист Максим Галкин выложил в своем Instagram видео, записанное с борта экстренно приземляющегося самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний».

больше по теме Собчак поблагодарила пилота Дамира Юсупова за спасение жизней людей Телеведущая выразила отношение к случившемуся в Жуковском, назвав капитана героем дня.

Из иллюминатора в кадре видно дым от загоревшегося двигателя (в него попали птицы), слышно, как сбивчиво работает мотор. В конце ролика слышен крик людей, впадающих в панику и чей-то приказной голос: «Сели!»

«Какие молодцы пилоты! В сложнейших условиях отказа обоих двигателей смогли посадить самолет с убранными шасси и полными баками в кукурузное поле и сохранить жизни всех 226 пассажиров и экипажа. Настоящий профессионализм, выдержка и героизм Дамира Юсупова и Георгия Мурзина!» — написал Галкин.

Напомним, 15 августа лайнер, выполняющий рейс «Жуковский – Симферополь» потерпел аварию – в его двигатель залетели птицы, в результате чего мотор загорелся.