ЗВЕЗДЫ

Галкин опубликовал видео с борта дымящегося самолета A-321

Актер поблагодарил пилотов за проявленный героизм и спасение людей.

Галкин опубликовал видео с борта дымящегося самолета A-321
Максим Галкин/instagram.com/p/B1Ld6arnlc8/

Юморист Максим Галкин выложил в своем Instagram видео, записанное с борта экстренно приземляющегося самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний».

Из иллюминатора в кадре видно дым от загоревшегося двигателя (в него попали птицы), слышно, как сбивчиво работает мотор. В конце ролика слышен крик людей, впадающих в панику и чей-то приказной голос: «Сели!»

«Какие молодцы пилоты! В сложнейших условиях отказа обоих двигателей смогли посадить самолет с убранными шасси и полными баками в кукурузное поле и сохранить жизни всех 226 пассажиров и экипажа. Настоящий профессионализм, выдержка и героизм Дамира Юсупова и Георгия Мурзина!» — написал Галкин.

Напомним, 15 августа лайнер, выполняющий рейс «Жуковский – Симферополь» потерпел аварию – в его двигатель залетели птицы, в результате чего мотор загорелся.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Авиапроисшествие в Жуковскомвидео пожараДамир ЮсуповМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новостипосадка самолетаЧП с самолетом

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Галкин опубликовал видео с борта дымящегося самолета A-321
Интересно?
Поделись с друзьями: